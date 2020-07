Умер известный японский дизайнер Кансай Ямамото

На момент смерти модельеру было 76 лет

Известный японский дизайнер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает телеканал NHK, со ссылкой на официальных представителей знаменитости. Смерть дизайнера также подтвердила его дочь Мираи Ямамото на своей странице в Instagram.

Кансай Ямомото ушел из жизни 21 июля, однако о его кончине было объявлено только в понедельник, 27 июля.

"21 июля мой отец, Кансай Ямамото, скончался в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", – написала Мирай в социальной сети.

Известно, что в последние месяцы своей жизни Ямомото боролся с острым миелоидным лейкозом.

Кансай Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Он учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал моду. Расцвет его карьеры модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века. Ямамото сотрудничал с такими известными личностями, как Элтон Джон, Стиви Уандер и Дэвид Боуи.

RIP Kansai Yamamoto who passed away at 76. He wasn’t actually from Kansai but he represented the name well. #Japanpic.twitter.com/XHBL53OTpI