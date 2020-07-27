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Умер известный японский дизайнер Кансай Ямамото

Сегодня, 18:00

На момент смерти модельеру было 76 лет

Известный японский дизайнер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает телеканал NHK, со ссылкой на официальных представителей знаменитости. Смерть дизайнера также подтвердила его дочь Мираи Ямамото на своей странице в Instagram.

Кансай Ямомото ушел из жизни 21 июля, однако о его кончине было объявлено только в понедельник, 27 июля.

"21 июля мой отец, Кансай Ямамото, скончался в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", – написала Мирай в социальной сети.

INSTAGRAM

Известно, что в последние месяцы своей жизни Ямомото боролся с острым миелоидным лейкозом.

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Кансай Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Он учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал моду. Расцвет его карьеры модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века. Ямамото сотрудничал с такими известными личностями, как Элтон Джон, Стиви Уандер и Дэвид Боуи.

Дизайнер также работал с французским домом моды Louis Vuitton при создании коллекции с использованием сюжетов из японского искусства.

Напомним, недавно также сообщалось, что внук Элвиса Пресли покончил с собой.

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Источник: instagram.com/kansai_yamamoto_official
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