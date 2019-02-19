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Умер Карл Лагерфельд: как на смерть дизайнера отреагировали его музы

Виктория Бекхэм, Донателла Версаче и другие знаменитости скорбят по великому модельеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Умер Карл Лагерфельд
Умер Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Сегодня, 19 февраля, во Франции в возрасте 85-ти лет скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд. Несколько недель дизайнер чувствовал себя плохо и умер в клинике.

Музы Карла Лагерфельда, а также коллеги по цеху не смогли обойти стороной данное событие и отреагировали на смерть модельера.

Ванесса Паради: "Это привилегия. Это правда привилегия – иметь возможность сказать, что вы работали с ним, что вы слушали его речь, что вы говорили с ним, что он был одет вами. Мне очень, очень, очень повезло".

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Диана Крюгер: "Карл... Я не могу описать, как много ты для меня значил и как сильно буду скучать по тебе. Я никогда не забуду твою доброту по отношению ко мне, твой смех, твою фантазию. Я приехала во Францию, чтобы увидеться с тобой на этой неделе и познакомить вас с моей дочерью... Мое сердце разбито. Я опоздала. ️Покойся с миром, я тебя обожаю".

Кристен Стюарт: "Покойся с миром".

Каролин де Мегрэ: "Спасибо за все, Карл. Спасибо за то, что доверял мне, ведь я была очень молодой женщиной. Ваша свобода ума, ваша независимость, ваш талант, ваш ум, ваша доброта, ваш юмор, ваша щедрость, ваша любовь и преданность окружающим вас людям, все эти качества, которые определяют вас, являются необычными. Еще более необычно, когда они все в одном человеке. Спасибо за то, что вы подарили мне любовь к знаниям и работе, за то, что научили меня смотреть в будущее, а не в прошлое, прошлое всегда раздражало вас".

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Донателла Версаче: "Карл, твоя гениальность затронула жизни многих, особенно Джанни и меня. Мы никогда не забудем твой невероятный талант и бесконечное вдохновение. Мы всегда учились у тебя".

Виктория Бекхэм: "Так невероятно грустно это слышать. Карл был гением и всегда так добр и щедр ко мне как лично, так и профессионально. Покойся с миром".

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказал, как Карл Лагерфельд повлиял на моду, а также поделился лучшими цитатами дизайнера

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