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Умер "король голливудских мюзиклов"

За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:06
Фото: AFP

Голливудский режиссер Стэнли Донен умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сыновья Джошуа и Марк подтвердили Associated Press информацию о смерти Донена. Режиссер скончался от сердечной недостаточности.

За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17. Был режиссером таких известных мюзиклов, как "Поющие под дождем", "Забавная мордашка", "Двое на дороге", за что получил титул "короля голливудских мюзиклов". В 1998 году получил "Оскар" за вклад в развитие американского кино.

Ранее мы писали, что скончался звезда фильмов "Терминатор 3" и "Крутые парни". Кристофер Лоуфорд ранее имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью.

Напомним, умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода. Он скончался на 76-м году жизни.

Кроме того, на 76 году жизни скончался писатель и художник, один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих. Фридрих получил известность после создания комиксов про "Сына сатаны" и "Призрачного гонщика".

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