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Умер культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил

Фотографу Терри О'Нилу был 81 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:18
Фото: twitter.com/Terry_ONeill
Фото: twitter.com/Terry_ONeill

В субботу, 16 ноября, в Лондоне ушел из жизни автор знаменитых портретов рок-звезд и актеров, фэшн-фотограф Терри О'Нил. Ему был 81 год.

Информацию о смерти фотографа подтвердили сегодня, 17 ноября, его официальные представители в Twitter.

По данным СМИ, причиной ухода из жизни мастера фотографии Терри О'Нила стало осложнение онкологического заболевания.

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Терри О’Нил начал снимать в начале 1960-х. Он сделал ряд знаменитых фоторабот с участниками рок-групп The Beatles, Rolling Stones, музыкантами Дэвидом Боуи, Элтоном Джоном и другими. Также О’Нилу позировали члены королевской семьи, политики, киноактеры и другие знаменитости.

Ранее стало известно о смерти легендарного фотографа-документалиста Роберта Франка.Его самая известная черно-белая фотокнига "Американцы" со снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга впервые была опубликована в 1959 году и считается классическим образцом документальной фотографии. Предисловие к ней написал американский писатель Джек Керуак. Фотокнига "Американцы" поспособствовала признанию документальной фотографии как художественного феномена.

Напомним, ранее умер легендарный фотограф Питер Линдберг. Сообщение о его смерти появилось в официальном Instagram-аккаунте Линдберга. Фотографу было 74 года.

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Источник: УНИАН
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