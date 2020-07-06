Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Лауреат "Оскара" скончался на 92-м году жизни

Недавно сообщалось о смерти выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика. Теперь стало известно, что умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе. Он скончался в ночь на 6 июля в больнице в Риме.

По информации газеты La Repubblica, Морриконе находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения. Композитору и дирижеру был 91 год.

Известно, что похороны Эннио Морриконе будут проходить в окружении самых близких. Об этом сообщила семья композитора через друга и адвоката Джорджио Ассумма.

Он также добавил, что Морриконе "сохранил до конца полную ясность и достоинство. Он выразил благодарность своей любимой жене Марии, которая сопровождала его самоотверженно в каждый момент его человеческой и профессиональной жизни и была с ним до последнего вздоха. Он поблагодарил своих детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему оказали".

Композитор Эннио Морриконе Фото: Getty Images

Эннио Морриконе – один из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.

Он является кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", обладателем двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку – к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Морриконе 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус", 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

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