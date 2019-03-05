Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Коллеги по актерскому цеху выразили соболезнования семье Люка Перри

Умер Люк Перри Фото: Getty Images

Вчера, 4 марта остановилось сердце известного актера – Люка Перри после обширного инсульта. Актеру было 52 года. Популярность и признание как актера и секс-символа Люк получил именно после роли Дилана МакКэя в сериале "Беверли Хиллз 90210".

По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. Сегодня.Lifestyle собрал реакции друзей и коллег актера в соцсетях. Звезды Голливуда, выразили соболезнования семье Люка Перри.

Николас Остин – Джулиан из "Школы выживания" написал в Twitter:

"Какой человек! #LukePerry ты был хорошим и щедрым. Никогда тебя не забуду".

TWITTER— AUSTIN NICHOLS (@AustinNichols) March 4, 2019

Молли Рингволд – Мэри Эндрюс в сериале "Ривердейл"

"Мое сердце разбито. Я так сильно скучаю по тебе, Люк Перри. Посылаю всю свою любовь к вашей семье. ️ #LukePerry

TWITTER— Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Брэндон Раут – актер серии фильмов Marvel

"Я не знал его хорошо, но иногда имел возможность провести некоторое время с #LukePerry. Он был любезным и мягким. Я чувствовал его благодарность к поклонникам. Это всегда вызывало у меня большое уважением и увлечение. Много любви и молитв к его семье. "

TWITTER— Brandon Routh (@BrandonJRouth) March 4, 2019

Дэниэл Ньюман – саунд-мейкер сериала "Беверли Хиллз 90210"

"RIP Люк Перри. Я вырос, смотрел и вдохновлялся. Еще такой молодой. Ценим каждое мгновение жизни сегодня! Это так быстро! #LukePerry"

TWITTER— Daniel Newmaη (@DanielNewman) March 4, 2019

Джим Бивер – актер сериала "Санта Барбара"

"Покойся с миром, друг. Слишком рано."

TWITTER— Jim Beaver (@jumblejim) March 4, 2019

Кейтлин Робертсон – Клэр Арнольд из сериала "Беверли Хиллз 90210"

"Как молодая девушка с Гамильтона Онтарио, вышедшая в свет благодаря культовому сериалу, Люк поддерживал меня с первого дня. Мое сердце разрывается. ️ #lukeperry # 90210"

TWITTER— kathleen robertson (@kathleenrobert7) March 4, 2019

Маим Бялик – Эмми из "Теории большого взрыва"

"Покойся с миром, Люк Перри."

TWITTER— Mayim Bialik (@missmayim) March 4, 2019

Йен Зиринг из сериала "Беверли Хиллз 90210"

"Дорогой Люк. Я всегда буду наслаждаться лучшими воспоминаниями, которыми мы поделились за последние тридцать лет. Пусть твое путешествие вперед будет обогащено великолепными душами, которые прошли перед тобой, точно так же, как ты сделал это для тех, кого ты оставили позади. Боже, дай ему место рядом с тобой, он этого заслуживает".

INSTAGRAM 4 Мар 2019 в 10:31 PST

Гейбриэл Картерис из сериала "Беверли Хиллз 90210"

"Дорогой Люк, у меня такое разбитое сердце, что я не могу сказать ни слова. Ты, мой друг, был с большой душой и оставили свой след. Моя любовь и молитвы семье и всем, кто вас любил. Покойся с миром".

INSTAGRAM 4 Мар 2019 в 2:14 PST

Напомним, Сегодня.Lifestyle вспомнил биографию актера и его самые знаменитые роли в кино и сериалах.

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