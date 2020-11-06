Умер Михаил Жванецкий. Каким мы его запомним

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет умер Михаил Жванецкий. Подробности смерти сатирика пока не разглашаются, а его родные воздерживаются от комментариев. Сегодня.Lifestyle рассказывает, каким был Михаил Михайлович, и за что его любили зрители.

Народный артист Украины Михаил Жванецкий родился и вырос в Одессе, благодаря чему его юмор приобрел такой узнаваемый и колоритный тон. Артист умело совмещал в своих выступлениях комедию и трагедию, тонкую иронию и сатиру.

Фото: Jvanetsky.ru

"Писателей в Одессе много, потому что ничего не надо сочинять. Чтоб написать рассказ, надо открыть окно и записывать", – говорил Жванецкий, который посвятил родному городу не одну книгу.

Кумиром Жванецкого был Аркадий Райкин, который приезжал в Одессу с гастролями. В 1964 году Михаил оставил родной город и отправился в Ленинград к Райкину, которого убедил сделать его заведующим литературной частью театра миниатюр.

Михаил Жванецкий и Аркадий Райкин

Фото: Jvanetsky.ru

Каждое произведение Жванецкого было разобрано на цитаты. Особая популярность к нему пришла, когда писатель начал появляться на телевидении.

Фото: Jvanetsky.ru

"Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит", – говорил Михаил Жванецкий.

До того, как уехать из Одессы, Жванецкий работал в Одесском порту механиком, а потом инженером по подъемно-транспортным механизмам на местном заводе "Продмаш". Такой труд помог ему возмужать, как признавался сам Михаил Михайлович.

Фото: Jvanetsky.ru

В 1988 году на первом кинофестивале "Золотой Дюк" в Одессе Жванецкий познакомился с Никитой Михалковым. Последнего сатирик называл "доброжелательным и услужливым".

Михаил Жванецкий в компании Никиты Михалкова и других актеров

Фото: Jvanetsky.ru

Жванецкий много лет сотрудничал и дружил с актером и клоуном Вячеславом Полуниным, который основал клоун-мим-театр "Лицедеи".

Жванецкий и актеры театра "Лицедеи"

Фото: Jvanetsky.ru

Особенность своего отточенного стиля Михаил Михайлович определял весьма кратко: "Возьмите в рамочку – и запомните на всю жизнь".

Фото: Jvanetsky.ru

Михаил Жванецкий создал Московский театр миниатюр. Сам он был его художественным руководителем.

Фото: Jvanetsky.ru

Жванецкий считал, что оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров, а пессимист боится, что так оно и есть.

Фото: Jvanetsky.ru

Литературный дар Жванецкого впечатлял Аркадия Райкина. Тот говорил, что одессит был способен был очень тонко описать всю парадоксальность жизни и ее фантастичность.

Фото: Jvanetsky.ru

В 1994 году Жванецкий был удостоен звания почетного гражданина Одессы, а в 1999 году стал народным артистом Украины.

"В историю трудно войти, но легко вляпаться", – считал Жванецкий.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева трогательно попрощалась с Михаилом Жванецким.

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