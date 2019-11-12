"Умер на четвертом месяце": Алек Болдуин вместе с женой потеряли второго ребенка

Хилария Болдуин рассказала супругу о трагедии в Instagram

Алек и Хилария Болдуин Фото: Getty Images

На счастливую семью 61-летнего голливудского актера Алека Болдуина снова нахлынули тяжелые испытания – его 35-летняя супруга Хилария во второй раз потеряла нерожденного ребенка. У пары должна была родиться девочка, но она умерла на четвертом месяце беременности звезды.

Отметим, что полгода назад звездные супруги уже пережили потерю малыша. О тяжелом периоде Хилария рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав совместное видео с дочерью Кармен. Оказывается, что сам Алек еще не знал о печальной новости и с помощью социальных сетей Хилария решила рассказать ему.

11 Ноя 2019 в 5:29 PST INSTAGRAM (@hilariabaldwin)

"Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок умер на четвертом месяце. Мы также хотим, чтобы вы знали: несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей... Я рассказала об этом Кармен и взяла ее, чтобы послать это Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз... Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит", – рассказала Хилария Болдуин.

Ранее голливудский актер Алек Болдуин предстал перед судом после скандальной драки.

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