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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер скончался в возрасте 76 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Давид Бабаев
Давид Бабаев
Фото: facebook.com/rusdram

На 77 году жизни умер Давид Бабаев. Народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинки сыграл в более 50 спектаклях.

Не пропустите сюжет о погибшей актрисе Марине Куклиной:

Давид Бабаев ушел из жизни в ночь с 23 на 24 ноября. Об этом сообщается на странице театра Леси Украинки в Facebook. Причина смерти украинского артиста пока не разглашается.

"Последняя любовь" сыграна последний раз... В ночь с 23 на 24 ноября Ушел из жизни Народный артист Украины, звезда национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев", – говорится в сообщении.

Давид Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинки почти полвека. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

Давид Бабаев – биография:

Давид Бабаев родился в городе Махачкала 14 июля 1943 года. В 1947 году его семья переехала в Киев. В 1962 году он поступил в художественную студию при Октябрьском дворце, а в 1969 году окончил Республиканскую студию эстрадно-циркового искусства.

С 1969 по 1972 годы Давид Бабаев был артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии. С 1972 года он работал в Киевском национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки, где сыграл более 70 ролей.

На счету Давида Бабаева более 40 ролей в кино. Он также занимал должность заведующего кафедрой разговорного жанра Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

Ранее мы писали, что умер автор песен ансамбля "Песняры" Олег Молчан.

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