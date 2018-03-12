Умер Олег Табаков: яркие цитаты легендарного актера о работе, жизни и театре

12 марта умер талантливый артист Олег Табаков, и мы вспоминаем его самые яркие цитаты

В понедельник, 12 марта, умер Олег Табаков. Он был советским и российским актером, режиссером театра и кино, народным артистом.

Мы вспоминаем его самые яркие высказывания о театре, жизни, любви и дружбе:

Искусство – это не ЧТО, а КАК.

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Работа над ролью – это не только заучивание текста. Думайте над ролью хотя бы пятнадцать минут в день. Чистишь зубы – подумай, едешь в метро – подумай.

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Актеры делятся на исполнителей и на тех, кто может что-то родить. Последних – всего только десять процентов.

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Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания. Мы идем по первому слою.

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Разочарование — это самое страшное дело, которому подвержены бывают люди. Нельзя допускать, чтобы люди разочаровались.

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Всякое ремесло имеет свои тайны и требует таланта.

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Умение сказать "спасибо" – одна из важных привычек.

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Цивильная, нормальная семья бывает здоровой, только если в ней есть дети.

Напомним, мы вспоминали лучшие роли талантливого актера в подборке.