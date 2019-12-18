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Умер после удара в живот: появилась новая версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Дело о смерти российского актера еще не закрыто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Фото: Instagram.com

В России выдвинули новую версию смерти актера Дмитрия Марьянова, который скончался 15 октября 2017 года. Как оказалось, 47-летний звезда кино и театра умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены, после чего началось кровотечение.

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Как сообщает Gazeta.ru, существует теперь и еще одна версия гибели актера – полученные травмы после удара в живот. В деле Марьянова есть две экспертизы, которые противоречат друг другу. Изначально были обнародованы результаты экспертизы, сделанной в Москве, где указывалось, что у актера забились кава-фильтры (ловушки для тромбов), поэтому и произошел разрыв подвздошной вены. Но следствие не устроил такой ответ, поэтому в Санкт-Петербурге провели еще одну экспертизу.

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"По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета", — говорят следователи.

Напомним, что в ходе расследования, подозрения в причастности к смерти актера Дмитрия Марьянова выдвинули директору реабилитационного центра.

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