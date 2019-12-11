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Не сердечный приступ: названа причина смерти рэпера Juice WRLD

21-летний музыкант выпил смертельную дозу обезболивающего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Juice WRLD
Juice WRLD
Фото: Getty Images

На борту частного самолета 8 декабря скончался известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Музыканту был всего 21 год.

Смотрите, за что американского рэпера Криса Брауна арестовали в Лос-Анджелесе:

Изначально сообщалось, что причиной смерти певца стал приступ, но позже оказалось, что Джарад Энтони Хиггинс выпил смертельную дозу болеутоляющих таблеток. По информации издания TMZ, в процессе обыска у рэпера начались конвульсии, и девушка хип-хоп исполнителя сказала полицейским, что это может быть передозировка препаратом Percocet.

Федеральный агент дал музыканту препарат от передозировки опиоидами, но у Juice WRLD остановилось сердце. Охранникам музыканта объявили о подозрении и их заключили под стражу.

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Отметим, что за свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года Goodbye & Good Riddance занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка Death Race for Love стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации "Лучший новый артист".

Отметим, что после его смерти на борту его частного самолета обнаружили более 30 кг марихуаны, а также – бутылка противокашлевого сиропа с кодеином, три пистолета, бронебойные пули и большое количество снарядов.

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