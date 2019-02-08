Умер Сергей Юрский: названа причина смерти

Дочь актера Сергея Юрского сообщила причину смерти отца

Умер Сергей Юрский, известный советский актер, сыгравший в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и многих других. Информация о смерти 83-летнего артиста появилась 8 февраля на сайте Театра имени Моссовета.

Теперь стала известна причина смерти Сергея Юрского. Дочь актера дала короткий комментарий ТАСС, где сообщила, что Юрский умер в результате остановки сердца. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел.

"Папа долго болел", – сообщила дочь Сергея Юрского.

Дата похорон Сергея Юрского пока не названа, но уже известно, что прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета.

Напомним, в память о советском артисте мы подготовили подборку, где показали лучшие роли Сергея Юрского.

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