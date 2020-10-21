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Умер солист The Outfield Тони Льюис

Сегодня, 13:00

Музыканту было 62 года

На 63-м году жизни скончался вокалист и гитарист известной британской группы The Outfield Том Льюис. Об этом коллеги музыканта сообщили на его официальной странице в Instagram.

Как говорится в сообщении, смерть Льюиса "была внезапной" и ее причины пока не уточняются.

"С большой печалью и скорбью сообщаем, что Тони Льюис неожиданно скончался. Он был прекрасным человеком, подарившим стольким людям свою любовь, вдохновение и музыку. Он очень любил своих поклонников и наслаждался каждой возможностью встретиться со всеми вами. Пожалуйста, уважайте право его семьи на приватность в это нелегкое время", – пишут близкие Тома.

Тони Льюис
Тони Льюис
Фото: instagram.com/tonylewisoutfield

Том был одним из основателей The Outfield. Группа образовалась в 1984 году в Великобритании. В середине 80-х The Outfield начали активно записывать композиции, выпустив в 1985 году свой первый альбом Play Deep на лейбле Columbia Records. Он достиг девятой позиции в списке 200 самых продаваемых альбомов по версии журнала Billboard и стал трижды платиновым в США.

Визитная карточка группы – сингл Your Love, который занял шестое место в чарте Billboard Hot 100 и седьмое – в чарте "Мэйнстрим Рок".

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