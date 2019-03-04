Умер вокалист The Prodigy: ТОП-5 хитов знаменитой группы

Коллектив обрел популярность в 90-е и 2000-е

Кит Флинт Фото: Getty Images

4 марта стало известно о том, что из жизни ушел 49-летний солист знаменитой британской группы The Prodigy. Представитель полиции Эссекса сообщил, что правоохранительные органы не обнаружили ничего подозрительного в смерти артиста. Позже стала известна официальная причина смерти вокалиста.

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить несколько фактов о коллективе и его лучшие хиты.

О группе The Prodigy

Коллектив был создам в 1990 году, был ориентирован на электронную музыку. The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. На протяжении всей своей карьеры группа завоевала не одну награду. На счету у группы две премии "BRIT Awards", одна награда от журнала Q, четыре премии "MTV Video Music Awards", две премии от журнала Kerrang! и шесть наград "MTV Europe Music Awards".В 2012 году The Prodigy были признаны "лучшей танцевальной группой современности" по версии журнала Mixmag.

Отметим, с самого начала участия в группе Кит Флинт был танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист, исполнив "Firestarter". В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своём новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy.

Лучшие хиты The Prodigy

Smack My Bitch Up

Трек вышел в 2000 году и стал скандальным по причине грубой лексики и "выступления против женщин". Большой ажиотаж также вызвал клип группы на эту песню. Сейчас к нему почти нет доступа в сети.

Run with the Wolves

Wild Frontier

No Good (Start the Dance)

Omen

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