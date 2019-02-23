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Умер всемирно известный комик: что с ним произошло

Артист до последнего дня принимал участие в комедийных шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Умер Броди Стивен Фото: скриншот / YouTube
Умер Броди Стивен
Фото: скриншот / YouTube

Американский стендап-комик и актер Броди Стивенс обнаружен мертвым в своем доме, сообщает TMZ. Отмечается, что актеру было 48 лет. У артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Причина смерти артиста пока неизвестна. По данным СМИ, есть подозрения на то, что Стивенс совершил самоубийство.

Стоит отметить, что Стивенс до последнего дня принимал участие в комедийных шоу. За два дня до своей кончины комик принял участие в "Фестивале дружбы"в Бербэнке (штат Калифорния).

Броди Стивенс был ведущим собственного комедийного шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!", которое он создал вместе со своим другом. Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" и еще нескольких кинолентах.

Напомним, в конце прошлого года умер известный российский юморист, участник телеперадачи "Кривое зеркало" 56-летний Обид Асомов. Причиной смерти стала болезнь сердца. Об этом сообщил у себя в Instagram артист Евгений Петросян. А в 2017 году в России скончался известный юморист Михаил Задорнов.

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