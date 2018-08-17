Умер знаменитый поэт и автор песен Николай Зиновьев

Всего поэт и автор текстов написал более 200 песен

Николай Зиновьев. Фото: ensembles.ru/musician/zinovev

На 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев. Печальной новостью на своей странице в Instagram поделился известный певец и композитор Игорь Николаев.

"Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу – вспомните его песни!.. Полет на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...Вот мои песни на слова Коли: "Паромщик", "Афганский ветер", "Мастер и Маргарита", "Конечно, есть ещё песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного", – написал Николаев.

Николай Зиновьев Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" (композитор Эдуард Артемьев) в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару — "Красная стрела" и "А музыка звучит".

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен. В 2008 году был вынужден оставить творческую деятельность из-за Болезни Паркинсона.

Известен Николай Зиновьев также и по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева и многих других.

Напомним, на 77-м году жизни умерла "королева соула" Арета Франклин.



