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Умер знаменитый рэпер Децл

Артисту было 35 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Децл Фото: facebook.com/Decl.aka.Le.Truk
Децл
Фото: facebook.com/Decl.aka.Le.Truk

Знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет. О трагическом событии сообщил отец артиста, продюсер Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

"Кирилла больше нет", — написал Александр. Официальная причина смерти Кирилла пока что не сообщается. Известно лишь, что концертный директор исполнителя Павел Беленец объяснил, что у Децла остановилось сердце, когда он выступал на своем концерте в Ижевске.

Децл умер в возрасте 35 лет

В сети также появилось видео с последнего выступления Децла в Ижевске:

"Как жалко...Не верится... Это невосполнимая потеря! Соболезную вашему горю... Светлая память вашему сыну Кириллу...", "Мальчишка с дредами, его песни завораживали на дискотеках", "Необыкновенно светлый Человек ушел. Соболезную", "Саша, самые искренние соболезнования", "Дичайшая боль и несправедливость – родителям хоронить своих детей ... Держись. А Кириллу – Царствие небесное ..., скорбь и память", "Мои глубокие соболезнования... Многие песни детства как часть души. Надеюсь и там Кирилл будет зажигать так, как он это умел...", "Как жаль.. Я Выросла на его песнях..Приймите искренние соболезнования" – скорбят пользователи сети в комментариях.

Напомним, в Лондоне убили известного рэпера Incognito.  Ранее в Торонто застрелили канадского рэпера Smoke Dawg. 

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Источник: Сегодня
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