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Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Американскому актеру было 84 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Джед Аллан
Джед Аллан
Фото: Getty Images

Американский актер и звезда известной мыльной оперы "Санта-Барбара" Джед Аллан ушел из жизни 9 марта. Ему было 84 года. Об этом в Facebook сообщил его сын Рик Браун.

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"Джед Аллен ушел сегодня. На пути своей фантастической актерской карьере он сыграл отца Идена – СиСи Кэпвелла – в "Санта-Барбаре". Его дар представлял собой грозную смесь профессионализма и вдохновения... Он также был щедрым, добрым, веселым и жестоким, и, Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену", – написал он.

За свою карьеру Аллан сыграл в двух десятках телесериалов, среди которых "Беверли-Хиллз 90210", "Лэсси" и "Коломбо", "CSI: Майами". Был женат 50 лет – его супруга Тоби уже умерла в 2001-м. С тех пор больше не женился. Воспитал троих сыновей. У него уже шестеро внуков, четыре девочки и два мальчика.

Напомним, что 4 марта из жизни ушел Люк Перри, сыгравший в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210". Ранее мы поделились последними фото Люка Перри, которые взбудоражили сеть.

Также смотрите в нашем сюжете о смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта:

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