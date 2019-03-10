Умер звезда "Санта-Барбары": реакция соцсетей на смерть Джеда Аллана

Реакция пользователей интернета на смерть кумира

Джед Аллан Фото: Getty Images

Вчера, 9 марта, из жизни ушел американский актер Джед Аллан, который стал знаменитым после роли отца Идена СиСи Кэпвелла в мыльной опере "Санта-Барбара". Актеру 1 марта исполнилось 84 года.

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Сегодня.Lifestyle собрали реакции друзей, коллег и фанатов актера в соцсетях.

Грегори Дж. Мартин – телевизионный продюсер, режиссер, основатель LANY Entertainment

"Печально слышать такие новости. Это была большая честь знать тебя и работать с тобой".

Saddened to hear this news. #SIP Mr. #JedAllan. It was a great honor to know and work with you.

Поклонники Джеда со всего мира также публикуют посты в память об их любимом актере из детства.

"Покойся с миром, Джед Аллан. Фанаты "Санта-Барбары" всегда будут любить и помнить тебя", – написано в Instagram-аккаунте.

"Джед Аллан... Никогда не забуду наш этот совместный ланч в Пальм-Дезерт после нашего снимка", – написал знакомый фотограф актера.

"Вечная память СиСи Кэпвелл из "Санта-Барбары". С этим сериалом у меня связано многое... Печальное известие, так грустно", – написала еще одна пользователь Instagram.

"Покойся с миром великий Джед Аллан. Ты для меня всегда останешься СиСи Кэпвеллом. На фотографии здесь с выпускником мыльной оперы, замечательный @ABoneMartinez", – написала в Twitter одна из поклонниц актера.

#RIP to the great #JedAllan

Напомним, что 4 марта из жизни ушел Люк Перри, сыгравший в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210". Ранее мы поделились последними фото Люка Перри, которые взбудоражили сеть.

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