Умер звезда "Санта-Барбары": реакция соцсетей на смерть Джеда Аллана

Реакция пользователей интернета на смерть кумира

Вчера, 9 марта, из жизни ушел американский актер Джед Аллан, который стал знаменитым после роли отца Идена СиСи Кэпвелла в мыльной опере "Санта-Барбара". Актеру 1 марта исполнилось 84 года.

Сегодня.Lifestyle собрали реакции друзей, коллег и фанатов актера в соцсетях.

Грегори Дж. Мартин – телевизионный продюсер, режиссер, основатель LANY Entertainment

"Печально слышать такие новости. Это была большая честь знать тебя и работать с тобой".

Saddened to hear this news. #SIP Mr. #JedAllan. It was a great honor to know and work with you.