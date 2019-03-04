Умер звезда сериала "Беверли-Хиллз" Люк Перри

Актер скончался через несколько дней после обширного инсульта

Фото: AFP

Американский актер Люк Перри, звезда популярного молодежного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", умер после обширного инсульта. Ему было 52 года, передает Deadline.

В момент смерти Люка с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер и другие близкие родственники и друзья.

Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017).

Как известно, 28 февраля он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог отвечать, но состояние резко ухудшилось.

Стоит отметить, что Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске знаменитого сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать и Люка Перри.

Напомним, актриса актриса Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны, подтвердила, что уже идут съемки перезагрузки "Беверли Хиллз".

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