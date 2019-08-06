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Умерла Алла Вербер: реакция российских звезд на смерть fashion-директора ЦУМа

Звезды российского шоу бизнеса и мира моды скорбят

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Алла Вербер
Алла Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

6 августа на отдыхе в Италии перестало биться сердце фешн-директора магазина ЦУМ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Женщине стало плохо, ее срочно госпитализировали, но спасти жизнь не удалось.

На смерть женщины сразу же отреагировали звезды российского шоу-бизнеса и мира моды. Так, Ксения Собчак одна из первых написала в соцсети о том, что умерла Алла Вербер: "Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Барвиха Лакшери Вилладж и видела успешную и яркую женщину", – говориться в сообщении Собчак.

Скриншот из соцсети

Шоумен и телеведущий Максим Галкин также отреагировал в своем Instagram. "В это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким", – отметил он.

Скриншот из соцсети

Модель и ведущая Алена Водонаева кратко ответила, что для нее эта новость стала шоком. Скорбит по Вербер и певица Вера Брежнева: "Потеря… еще одна. Потрясающая Алла Вербер. Шок".

Скриншот из соцсети

Фэшн-стилист "Первого канала" Элина также отреагировала на печальную новость: "Как печально читать, когда уходят из жизни такие талантливые люди. Алла Вербер всегда была моим примером и вдохновителем. Покойся с миром".

Скриншот из соцсети

Александр Васильев, историк моды написал, что модный мир будет носить траур по Вербер. "Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", – написал он.

Скриншот из соцсети

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс скорбит с остальными звездами: "Аллочка, как же так?! Как внезапно смерть распускает свои костлявые лапы! Соболезнования семье".

Скриншот из соцсети

Также прокомментировал смерть Аллы Вербер и певец Николай Басков: "Моя дорогая и горячо любимая Алла Вербер, ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами".

Скриншот из соцсети

Написала в соцсети и Ольга Орлова: "Алла… Моя мудрая и невероятная… Невыносимо больно…".

Напомним, смерть Аллы Вербер официально прокомментировал российский ЦУМ.

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Источник: Сегодня
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