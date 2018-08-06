Умерла голливудская актриса, сыгравшая в 90 фильмах

Шарлотта Рэй долгое время боролась с раком

Шарлотта Рэй. Фото: Getty

В возрасте 92 лет ушла из жизни голливудская актриса Шарлотта Рэй, передает People. Шарлотта Рэй Любоцки родилась 22 апреля 1926 года в штате Висконсин, США в семье русско-еврейского происхождения Мейера и Эстер Любоцки. На счету Рэй было две премии "Эмми" и две "Тони". Актрисы сыграл в более, чем 90 фильмах.

Самые узнаваемые фильмы Рэй: "Разные линии", "Факты из жизни", "101 далматинец", "Не шутите с Зоханом" и много других.

К сожалению, актриса долгое время страдала от разных недугов. В 1982 году Шарлотте внедрили кардиостимулятор в сердце. В 2010 году, из-за частоты рака поджелудочной железы в ее семье, актриса была обследована и ей был поставлен диагноз рака поджелудочной железы в ранней стадии. После шести месяцев химиотерапии она была здорова. Ее мать, дядя и старшая сестра умерли от этой болезни. В апреле 2017 года Рэй был диагностирован рак костей.

Шарлотта Рэй Фото: Getty

"В 91 год каждый день – день рождения. Я хочу сказать всем – радуйтесь и наслаждайтесь каждым днем. Будьте добрее к себе. любите себя, а затем вы сможете дарить добро и любовь другим людям",- сказала Шарлотта в одном из интервью в 2017 году.

Напомним, в возрасте 32 лет умер модель Zombie Boy.

Ранее умер актер из "Жестокого романса" и " Неуловимых мстителей".