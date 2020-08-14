Умерла певица Валентина Легкоступова

Артистке было 54 года

На 55-м году жизни в Москве скончалась российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Певица последние несколько дней не выходила из комы.

Ранее появилась информация о срочной госпитализации звезды хита "Ягода-малина". Сообщалось, что артистка впала в кому после того, как ее нашли с пробитой головой в собственной квартире. Легкоступову еще в сознании обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Их обоих госпитализировали в наркологическую клинику, после чего Юрий якобы сбежал оттуда.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/firsov_yury

Известно, что супруги долгое время не выходили на связь, предположительно из-за того, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Фирсов опроверг информацию о коме супруги и заявил, что это выдумка СМИ. Мужчина сообщил, что артистка якобы "упала в ванной" и получила травму головы. Он также утверждал, что Валентине стало лучше и угроз ее здоровью уже нет.

Валентина Легкоступова: краткая биография

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году Хабаровске. В три года с семьей переехала в Феодосию. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского (по классу скрипки). Училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве на отделении эстрадного вокала профессора И. Д. Кобзона.

В 1987 году записала хит "Ягода-Малина", который сделал ее наиболее популярной. В 1990 от своего первого супруга Алексея Григорьева Валентина родила дочь Анетту, в 2001 году – сына Матвея. Позже – состояла в браке с российским яхтсменом Юрием Фрисовым.

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