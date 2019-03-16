Умерла российская певица Юлия Началова

Артистке было 38 лет

Умерла Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Сегодня, 16 марта, умерла известная российская певица Юлия Началова. Юлия скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. Об этом сообщила пресс-служба артистки.

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о смерти певицы на своей странице в Instagram: "Час назад перестало биться сердце нашей Юли".

Состояние певицы резко ухудшилось, у Началовой начался отек мозга, который осложнялся двусторонней пневмонией.

Умерла Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

На днях в СМИ появилась информация о срочной госпитализации российской певицы Юлии Началовой. Артистка попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры.

13 марта в сети появилась новость о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему, недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек.

Также стало известно, что этой ночью Юлию Началову срочно прооперировали, чтобы избежать второго абсцесса, однако стабилизировать состояние артистки не удалось.

Отметим, что Юлия Началова начала петь на сцене с пятилетнего возраста. В 1992 году артистка была приглашена вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости". В 1997 году вышел сингл "Герой не моего романа", который стал хитом. В 2003 году Юлия участвовала в реалити-шоу "Последний герой".

В 2001 году Началова снялась в фильме "Герой ее романа", в 2004 году - в фильме "Бомба для невесты" с Дмитрием Харатьяном.

В 2005 году снялась в музыкальной комедии "Три мушкетера" с Владимиром Зеленским. В 2005 году Юлия Началова выпустила альбом "Музыка любви".

В 2006 году певица выпустила альбом "Давай поговорим о любви" и сборник "Разные песни о главном".

Напомним, ранее сообщалось, что певица Юлия Началова сильно похудела.

Смотрите видео о том, как ранее Юлия Началова попала в дорожную передрягу:

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