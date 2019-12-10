Умерла солистка культовой группы Roxette: биография Мари Фредрикссон

Певица продолжительное время боролась с онкологией

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Фото: Getty Images

Известная артистка, солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Культовая певица продолжительное время боролась с раком мозга, однако 9 декабря ее не стало.

Сегодня.Lifestyle вспоминают биографию солистки шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон.

Творческий путь Мари Фредрикссон

Будущая звезда родилась в многодетной семье и была пятым ребенком. Любовь к выступлениям появилась у Мари Фредрикссон еще в детстве, так как родители много работали и часто оставляли дочь одну дома, а она в это время становилась перед зеркалом и представляла себя звездой. Мама девочки регулярно просила дочь спеть для их гостей, которые наслаждались ее прекрасным голосом.

Интерес к музыке усилился в подростковом возрасте, когда Мари начала слушать культовых музыкантов, в том числе группу The Beatles. В результате в 17 лет Фредрикссон поступила в музыкальный колледж, параллельно играя в театре. Однако актерство постепенно отошло на второй план, а позже и вовсе исчезло из жизни Мари, когда она вместе со своим другом Стефаном организовала группу Strul, которая распалась после записи первого сингла.

Мари Фредрикссон в молодости Фото: Getty Images

Мари Фредрикссон также выступала в составе таких коллективов, как MaMas Barn, The Lasse Lindbom Band, Spännande Ostar, а также сольно. Первый ее альбом Het vind был высоко оценен публикой и добился успеха на радио. Однако настоящий успех пришел благодаря сотрудничеству с Пером Гессле. Вместе они основали культовую группу Roxette, которая стала популярной в Швеции сразу после выхода первого сингла – Neverending Love.

Личная жизнь Мари Фредрикссон

В 1994 году певица вышла замуж за шведского композитора, продюсера, автора песен и вокалиста Микаэля Боиоша. У супругов есть 26-летняя дочь Инес Юсефин, а также 23-летний сын Оскар Микаэль.

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Фото: Getty Images

Рак мозга у Мари Фредрикссон

Опухоль мозга у артистки обнаружили еще в 2002 году. Вскоре она была успешно удалена, однако реабилитация длилась в течение нескольких лет. В результате лечения у Мари произошли повреждения мозга, певица потеряла возможность читать и считать, перестала видеть на правый глаз и частично потеряла двигательную активность правой стороны тела.

Однако параллельно с лечением и реабилитацией Фредрикссон продолжала заниматься творчеством, а в 2005 году полностью вылечилась и вернулась на сцену.

Отметим, во время химиотерапии Мари вновь вспомнила о рисовании и посвящала ему много времени. Так, в 2008 году в галерее So Stockholm открылась выставка работ Мари под названием Ett bord i solen.

Несмотря на то, что ранее было сообщено о полном выздоровлении, в 2016 году по совету врачей Мари Фредрикссон объявила о завершении карьеры. Вскоре давний недуг вновь дал о себе знать и 9 декабря 2019 года певицы не стало.

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