Умерла жена актера Джона Траволты

Келли Престон было 57 лет

Супруга американского актера Джона Траволты, также актриса Келли Престон, умерла в возрасте 57 лет от рака груди. Об этом Траволта сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она мужественно боролась с этим, окруженная любовью и поддержкой многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогали, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Любовь, которую дарила нам Келли, мы будем помнить всегда. Сейчас я должен уделить время семье, нашим детям, которые потеряли мать", – написал Джон.

Джон Траволта с женой и детьми Фото: instagram.com/johntravolta

Также Траволта объяснил, что некоторое время не будет появляться в соцсетях, и заранее поблагодарил поклонников за поддержку.

"Поэтому извините заранее за то, что от нас не будет некоторое время никаких новостей. Но знайте, что я благодарен и чувствую вашу поддержку, которую вы выражаете и будете выражать в последующие несколько недель и месяцев. С любовью, Д.Т.", – обратился к поклонникам актер.

Джон и Келли поженились в сентябре 1991 года. В браке у пары родилось трое детей: Джетт, Элла Блю и Бенжамин Хантер Клео. Отметим, что Джетт Траволта умер в 2009 году. Он страдал от врожденного сердечного недуга.

О звездах, которые пережили тяжелые болезни детей, смотрите в видео ниже:

Напомним, ранее умер знаменитый композитор Эннио Морриконе.

Кроме этого, внук Элвиса Пресли покончил с собой в возрасте 27 лет.

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