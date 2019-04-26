Умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая

Актрисы не стало на 92-м году жизни

Элина Быстрицкая Фото: Getty Images

Знаменитая советская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, в котором актриса работала с 1958 года, передает StarHit.

Известно, что актриса страдала от тяжелого недуга, все чаще жалуясь на боли в груди и плохое зрение. Место и время прощания с артисткой пока неизвестны. (Новость дополняется).

Кроме этого, сообщается, что здоровье подорвала ситуация с предавшей ее помощницей: Ксения Рубцова обворовала артистку. В последние месяцы за Элиной Быстрицкой ухаживала ее сестра Софья Шегельман. Она говорила, что Элина Авраамовна плохо себя чувствует. В феврале родственница сообщила, что у звезды кино отказали ноги.

Элина Быстрицкая, кадр из фильма "Тихий Дон"

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в еврейской семье. Во время войны она посещала курсы медсестер в Астрахани. В 1947 году году она окончила Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу. В том же году будущая актриса поступила на филологический факультет в Нежинский государственный педагогический институт имени Н. В. Гоголя, бросив его через год. Обучение она продолжила на актерском факультете в Киевском институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

С 1958 года Элина Авраамовна работала в Малом театре в Москве. Зрителю актриса известна благодаря своей роли в знаменитом фильме "Тихий Дон", а также в ряде других кинокартин.

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