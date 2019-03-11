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Люк Перри после 12 лет совместной жизни ничего не завещал невесте

44-летняя возлюбленная Люка Перри осталась без наследства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Люк Перри
Люк Перри
Фото: AFP

Невеста американского актера Люка Перри, который скончался 4 марта в возрасте 52 лет после обширного инсульта, Венди Мэдисон Бауэр после 11 с половиной лет совместной жизни осталась без наследства.

Как сообщает издание Radar Online, все свое имущество актер отписал детям, которых очень любил.

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Несмотря на это, 44-летняя возлюбленная Люка Перри впервые после его смерти нарушила молчание и заявила, что прожила со знаменитостью счастливую жизнь. Как сообщает издание People, она также поблагодарила семью Перри, его детей и друзей за оказанную поддержку в такой сложный для нее момент.

Напомним, 28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти актера не удалось.

Ранее мы поделились последними фото Люка Перри, которые взбудоражили сеть.

Также в нашем сюжете смотрите детали смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта:

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