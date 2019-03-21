Уникальный шахматист-дайвер примет участие в супершоу "Дивовижні люди"

В пятом выпуске супершоу "Дивовижні люди" появится чемпион мира по фридайвингу

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

В субботу, 23 марта, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет пятый выпуск супершоу "Дивовижні люди", за победу в котором борются украинцы с выдающимися способностями мозга. Одним из участников нового эпизода станет уникальный украинский фридайвер, который способен задерживать дыхание и под водой играть в шахматы.

Александр Бубенчиков из Чернигова – чемпион мира по фридайвингу. Находясь под водой, он может задерживать дыхание больше чем на 9 минут. Свои навыки участник проекта развил настолько, что может нырять на глубину 95 метров.

Александр Бубенчиков может задерживать дыхание больше чем на 9 минут Фото: Канал "Украина"

"Я познакомился с фридайвингом, еще когда учился в университете. Однажды увидел, как известный французский фридайвер погрузился на глубину 202 метра, меня это очень впечатлило! Сначала я подумал, что подобное – нереально, но начал заниматься и меня "затянуло", – рассказал участник проекта.

Однако, заниматься профессионально у Александра возможности не было. Он учился плавать буквально по телевизору, смотря выступления спортсменов, а оттачивал мастерство на речке.

Александр Бубенчиков играет в шахматы под водой Фото: Канал "Украина"

В супершоу "Дивовижні люди" Александру предстоит под водой, задержав дыхание, сыграть партию в шахматы с чемпионкой этого вида спорта. В Украине этого еще не делал никто. Удастся ли участнику пройти задание и установить всеукраинский рекорд – узнаем уже в эту субботу в 21:00 в эфире канала "Украина".

Также в пятом выпуске супершоу примут участие: "человек-мнемомашина" Артем Гарин, который запомнил 23 тысячи знаков числа Пи после запятой; удивительный дирижер Александр Госачинский, который способен определить музыкальное произведение лишь по движениям рук дирижера; уникальная шоколатье Александра Чиркова, которая, взглянув на человека один раз, может по памяти нарисовать его портрет; "девушка-записная книга" Анастасия Старостенко, которая с легкостью запоминает сотни людей и их телефонные номера; "козак-мнемотехник" Илья Бонцьо с невероятной визуальной памятью. Кто же из них станет пятым финалистом супершоу "Дивовижні люди"?

Анастасия Старостенко может запомнить сотни людей и их телефонные номера Фото: Канал "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супершоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Напомним, в каждом из 9 выпусков супершоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект выходит в эфир канала по субботам в 21:00.

Ранее мы писали, что Оля Полякова исполнила хит "Шлёпки" в оперной версии.

Смотрите программу "На кофе со звездой", героиней которой стала Маша Ефросинина:

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