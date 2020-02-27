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"Унижались в общественных местах": экс-жена Сереги рассказала, как жестоко он наказывает детей

Полина Ололо утверждает, что Сергей не позволяет ей видеться с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58

Вчера, 26 февраля, экс-супруга известного рэпера Сереги, он же Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее сыновей Марка и Платона. Сегодня.Lifestyle девушка сообщила, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

А несколько часов назад Полина Ололо рассказала подробности скандальной истории на своей странице в Instagram. По словам девушки, ее бывший муж Сергей Пархоменко не только забрал детей, но и издевается над ними: жестоко наказывает и унижает. В результате психическое состояние младшего сына экс-супругов ухудшилось.

Рэпер Серега
Рэпер Серега
Фото: instagram.com/poligrafofficial

"За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли, какие ситуации могут случиться. Старший сын кормил среднего, так как в 9 лет он не был приспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними. Осенью были удалены со всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно, я приезжала и стояла под школой, так как на две недели они исчезли и не могли со мной связаться!", – утверждает Полина.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

Девушка также акцентировала внимание на том, что в течение последнего месяца она не знает, где находятся ее сыновья Марк и Платон. В результате Полина Ололо приняла решение подать иск в суд на бывшего мужа – Сергея Пархоменко.

"В последний месяц мне просто абсолютно ничего не известно об их нахождении, телефоны все отключены, запрещен любой контакт всем, кто находится в окружении моих детей! С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд. И еще, Сергей Пархоменко, если ты это читаешь, а ты это прочтешь, знай, я буду бороться за детей до последнего вздоха, чего бы мне это не стоило!", – заключила Полина.

Сегодня.Lifestyle обратились за комментарием в пресс-службу артиста, однако получили ответ, что Серега комментировать сложившуюся ситуацию не намерен.

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