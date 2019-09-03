"Употреблял наркотики": Джастин Бибер перед свадьбой откровенно рассказал о депрессии

Американский певец пережил сложный этап взросления

Джастин Бибер Фото: Getty Images

Американский певец Джастин Бибер перед свадьбой с 22-летней моделью Хейли Болдуин решил откровенно рассказать поклонникам о сложном периоде в жизни, который сопровождался депрессиями.

Хейли Болдуин призналась, еще сильнее любит своего супруга. Подробности в видео:

Американский артист поразил поклонников слишком откровенным признанием о том, как он пережил период взросления и что помогло ему справиться с депрессией. Ко всему, Джастин Бибер не стал таить, что в юном возрасте употреблял наркотики и наплевательски относился к людям, которые его искренне любили.

"Я прошел путь от 13-летнего мальчика из маленького городка до всемирно известного артиста. В 18 лет я не имел никаких представлений о жизни в реальном мире, однако у меня были миллионы долларов и доступ ко всему, чего я хотел. Это не самые приятные обстоятельства для каждого. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться", – откровенно написал Джастин Бибер на своей странице в Instagram.

31 Июл 2019 в 7:54 PDT INSTAGRAM (@justinbieber)

25-летняя знаменитость отметил, что ему потребовались годы, дабы переосмыслить свое поведение и повзрослеть. Только тогда ему удалось наладить отношения с близкими людьми.

"До 20 лет я принимал самые плохие решения, о которых вы только могли подумать, и прошел путь от обожания к всеобщей ненависти и осуждению. Мне потребовались годы, чтобы наладить отношения с близкими и изменить свои привычки. К счастью, Бог благословил меня и наградил людьми, которые любят меня таким, какой я есть", – подытожил артист.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут свадебную церемонию.

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