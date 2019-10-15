Употреблял наркотики и угрожал пистолетом: экс-жена звезды "Мстителей" о причинах развода

Джереми Реннер судится с бывшей женой за опеку над дочкой

Джереми Реннер Фото: Getty Images

Бывшая супруга голливудского актера и звезды культового фильма "Мстители" Сонни Пачеко раскрыла неожиданные подробности их с Джереми Реннером развода. Отметим, что звездная пара официально развелась еще в конце 2014 года, но они продолжают судиться за опеку над дочерью Эвой Берлин, которая родилась в 2013 году.

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Журналистам западного издания TMZ удалось раздобыть судебные документы, в которых актриса указывает истинные причины развода со звездой. По словам бывшей супруги, он употреблял наркотики и угрожал ей пистолетом, а окончательной причиной развода стала громкая ссора.

Более того, звезда "Мстителей" в неадекватном состоянии засовывал оружие себе в рот, требуя, чтобы она оставила его в покое, иначе он покончит с собой. В этот момент их дочь Эва находилась в доме и каждый раз, когда Джереми устраивал подобные "сцены" под воздействием наркотических средств, Сонни Пачеко переживала за себя и жизнь их ребенка.

Сонни Пачеко Фото: Getty Images

В свою очередь Джереми Реннер отвергает все обвинения бывшей супруги и утверждает, что это она принимает наркотики, а причиной расставания называет алчность Сонни. По его словам, ей нужны были только деньги. Сейчас звезда "Мстителей" проходит курс психологического лечения и требует, чтобы на это время его экс-жене ограничили время провождения с дочерью.

Напомним, что недавно супруга звезды культового фильма "Мстители" Криса Хемсворта Эльза Патаки приревновала актера к голливудскому секс-символу Анджелине Джоли.

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