Ураїна вдома: ведущие телеканала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

Православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля

Приближается один из самых больших религиозных праздников – Пасха. В этом году препятствием для веселого празднования пасхальных праздников стал карантин. Поэтому впервые мы не пойдем в церковь в пасхальную ночь святить куличи и проведем пасхальные праздники 2020 в своих домах в кругу семьи.

Но несмотря на строгие ограничения даже маленькие планы на Пасху 2020 все же должны быть. Ведущие телеканала "Украина" решили поддержать своих зрителей и рассказать, как они планируют встретить и провести пасхальные праздники в этом году.

Виталий Школьный Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня":

Многие годы, да что там годы, сколько себя помню, пасхальный обед обязательно должен быть за столом с родителями и бабушкой. Но не в этот раз! Никаких поездок в гости – самоизоляция и карантин. Семья в группе риска из-за коронавируса, потому праздничное застолье и душевные посиделки организуем посредством видеосвязи. Благо бабушка у нас технологичная и прогрессивная. Лучше преломить пасхальный хлеб вдали друг от друга в 2020-м, чтобы уже в следующем году, одолев заокеанские болезни, быть по-семейному рядом.

Ольга Грицык | Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ольга Грицык, ведущая новостей "Сегодня":

Эта "Пасха в изоляции" будет необычной для всех нас, поэтому так важно придать ей еще больше уюта. Обычно, мы с подругами собирались расписывать писанки – это было не каноническое, а скорее наивное искусство, кто как умел и хотел изобразить. В этом году писанок не будет, но точно будут крашенки – яйца окрашены в разные цвета. И еще я думаю, как украсить дом, чтобы, несмотря на все, в воздухе пахло праздником. Это же Воскресение, дай Бог с ним все наладится и воскреснет привычная для нас радостная жизнь.

Ярослав Куц | Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ярослав Куц, ведущий программы "Контролер":

Освятить традиционно вербу и паску в церкви не сможем, ведь будем придерживаться ограничений в связи с карантином. А вот помолиться дома, зажечь свечи, и на Вербное воскресенье слегка похлопать вербовыми прутьями сможем. Сами же веточки вербы наломаю прямо у себя во дворе. А на Пасху обязательно с семьей включим прямую трансляцию богослужения, помолимся вместе со святыми отцами, зажжем свечи и обязательно развеемся после строгого поста.

Игорь Пупков | Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Игорь Пупков, ведущий новостей "Сегодня":

Все для Пасхи у меня есть: святая вода, яйца, пасхальные наклейки остались еще с прошлого года. Надеюсь, и пасочку куплю. Пасху я всегда отмечаю в покое и тишине. Обычно не готовлю много блюд, и в целом не люблю шумного застолья и суеты. Поэтому все будет как обычно, но без похода в храм. Молитва. И жизнь продолжается дальше!

Максим Сикора | Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня":

Карантин поломал все традиции. В церковь не поедем, куличи не освятим, с близкими и родственниками не увидимся, разве что по скайпу. Конечно, мы не станем нарушать правил домашней самоизоляции и отметим Пасху дома. Праздничный стол точно будет, за покупками обязательных продуктов для праздника как всегда отправят кого не жалко – меня.

Тимур Асланов | Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тимур Асланов, ведущий программы "Гучна справа":

У меня очень много друзей, родных. И, конечно, со всеми ними на Пасху я увижусь по скайпу. Мы поздравим друг друга, пожелаем всего, чего принято желать в этот большой праздник. И в любом случае мы будем придерживаться карантина для собственной безопасности. Ведь я уверен, что сейчас в условиях пандемии коронавируса, самое опасное, что может сделать человек для себя и окружающих – это собираться на массовые мероприятия. Неважно, что это – концерт, митинги или празднования Пасхи. Потому что 86-го года после событий в Чернобыле, очень много людей тоже недооценивали значение радиации или считали, что слухи о ней преувеличены. Сейчас происходит то же самое.

Смотрите, как живет на карантине Макс Барских:

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил телеканал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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