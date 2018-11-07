Уроки французского: Максим Галкин показал занятия своих детей

Шоумен порадовал поклонников свежими видеороликами в сети

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин вновь и вновь радует поклонников видео с их с Аллой Пугачевой пятилетними двойняшками Лизой и Гарри.

Малыши посещают разнообразные развивающие кружки, занимаются танцами и плаванием, а также изучают иностранные языки. И Лиза, и Гарри занимаются французским с личным репетитором. Галкин разместил на своей странице в Instagram два ролика, на котором Гарри старательно повторяет фразы за репетитором, а Лиза пишет папе письмо, пока тот находится на гастролях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 5 Ноя 2018 в 9:18 PST

"Получаю на гастролях репортажи с занятий детей. Вот французский Гарри. Завтра покажу занятие Лизы – у нее все академичнее", – подписал видео Галкин.

На следующий день он разместил ролик с Лизой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Ноя 2018 в 10:34 PST

"Лиза пишет по-французски – репортаж для папы. Единственное, я опростоволосился – оттитровал фразу, которую пишет Лиза, почему-то переведя её с испанского, так как весь день общался на испанском здесь на юге США, конечно же, это по-испански "вышло солнце", а по-французски "он испачкал пол", – написал Максим.

Напомним, Максим Галкин показал голый торс.

Ранее в прессе обсуждали возможный развод Максима Галкина и Аллы Пугачевой.