Ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Дмитрию было 60 лет

Дмитрий Брусникин. Фото: facebook.com/Praktika

Вчера, 9 августа, стало известно о том, что в Москве на 61-м году жизни скончался известный российский актер и режиссер, а также художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин. Печальную новость сообщили на официальной странице театра в Facebook. По сообщениям российских СМИ, Брусникин умер от сердечной недостаточности.

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов.

Димитрий Владимирович Брусникин родился в 1957 году в Потсдаме. В 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Олегу Ефремову, начал играть на втором курсе, а после окончания института, был принят в труппу МХАТ. Уже сразу после окончания Школы-студии начал педагогическую карьеру в качестве ассистента, в 1997 году набрал свой первый курс. В 2006 году Димитрий Брусникин стал профессором Школы-студии МХАТ. В 2015 году Димитрий Брусникин выпустил знаменитый курс, который составил костяк "Мастерской Дмитрия Брусникина". В мае 2018 года он стал художественным руководителем театра "Практика", – говорится в сообщении.

8 августа также стало известно о том, что Дмитрий переведен с должности "директор" на должность "художественный руководитель".

Фото: facebook.com/Praktika

Напомним, умер актер Юрий Мартынов.