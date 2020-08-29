Ушел из жизни Чедвик Боузман, звезда "Черной Пантеры"

Актер скончался на 43-м году жизни

Умер звезда "Черной Пантеры" и других фильмов студии Marvel Чедвик Боузман. Актер скончался от рака в возрасте 42 лет. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте в субботу, 29 августа.

"Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили. Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера", – говорится в заявлении.

Чедвик Боузман умер от рака. В тексте сообщается, что в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, но недуг все же победил.

В 2018 году Чедвик Боузман получил титул "Актер года" по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме Marvel Studios "Черная Пантера", где сыграл короля Т'Чаллу. Его персонаж впервые появился в фильме "Первый Мститель: Противостояние" (2016).

Актер также снялся в картинах "21 мост", "Джеймс Браун: Путь наверх", "42", "Маршалл", "Боги Египта" и т.д.

Ранее сообщалось, что умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться