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Ушел из жизни Чедвик Боузман, звезда "Черной Пантеры"

Сегодня, 08:50

Актер скончался на 43-м году жизни

Умер звезда "Черной Пантеры" и других фильмов студии Marvel Чедвик Боузман. Актер скончался от рака в возрасте 42 лет. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте в субботу, 29 августа.

"Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили. Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера", – говорится в заявлении.

Чедвик Боузман умер от рака. В тексте сообщается, что в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, но недуг все же победил.

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В 2018 году Чедвик Боузман получил титул "Актер года" по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме Marvel Studios "Черная Пантера", где сыграл короля Т'Чаллу. Его персонаж впервые появился в фильме "Первый Мститель: Противостояние" (2016).

Актер также снялся в картинах "21 мост", "Джеймс Браун: Путь наверх", "42", "Маршалл", "Боги Египта" и т.д.

Фильм "Боги Египта" с Чедвиком Боузманом
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