Ушла из жизни "Мисс Вселенная 1995" Челси Смит

Победительнице конкурса красоты было 45 лет

Челси Смит. Фото: Getty

45-летняя Челси Смит, которая в 1995 году получила корону "Мисс США", а позже стала победительницей "Мисс Вселенная", умерла после продолжительной болезни, передает TMZ. Известно, что Смит боролась с раком печени.

Челси стал первой женщиной смешанной расы, которая выиграла конкурс "Мисс Техас" в 1994 году. Также она стала первой американкой за последние 15 лет, одержавшей победу на конкурсе "Мисс Вселенная".

Джаррод Клавински, представитель Смит, сказал, что ей диагностировали рак весной 2017 года.

Челси Смит (по центру) Фото: скриншот YouTube

"Ее состояние ухудшилось в течение 2017 года, и в этом году она стала крайне слабой, – сказал Клавинский.

В августе Смит отправилась в дом своей матери в Пенсильвании, где она осталась до самой смерти. В заявление семьи Челси говорится, что модель была "примером для молодых женщин во всем мире".

"Мы растеряны, сообщая новость о том, что Челси Смит умерла после продолжительной болезни", – говорится в заявлении. "Челси была любящей дочерью, племянницей и другом. Мы будем скучать по ее смеху, жизнерадостности и здоровому духу. Она оставила неравнодушными всех, кто ее знал".

Напомним, стало известно причину смерти солистки The Cranberries.