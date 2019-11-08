Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

Настя Каменских уже два года выступает как сольная певица

Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante Фото: пресс-служба

Два года назад Настя Каменских рискнула и запустила свой сольный проект NK, а также креативную компанию NICE2CU. Артистка довольно быстро завоевала популярность не только среди украинских слушателей, но и в Латинской Америке.

Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы:

Первый англо-испаноязычный трек Насти Каменских Peligroso был написан совместно с лауреатами латинского Grammy. Песня попала сразу в 5 международных чартов, среди которых Music Choice и самый авторитетный в мире – Billboard. В чарте Billboard трек удерживал позиции два месяца, а Настя стала первой украинской исполнительницей в нем. Еще одной волной успеха стал совместный ремикс на Peligroso с мировой звездой латиноамериканского регеттона, номинантом на премию Grammy – De La Ghettо.

Как только артистка выпустила свой новый трек Elefante ее пригласили презентовать его в Мексике на самых масштабных и популярных телеканалах и радиостанциях как Central FM, Teleurban, Cuídate de la Cámara, UNO TV, Telehit – Radar Urbano. Артистка даже успела сняться в местном популярном фешн-шоу, где поразила всех исполнением мексиканской песни Cucurrucucú, paloma, и дать интервью для мексиканских глянцевых журналов Cosmopolitan, PlayBoy, Cosas, Quien, Life & Style.

Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux 1/6

Напомним, релиз первого сольного альбома No Komments из 10 треков состоялся сразу на 3 языках: на украинском, русском и английском. Авторский украиноязычный трек "Тримай" продержался на вершинах украинских топ-чартов почти год. За два года певице удалось заполучить 11 премий и наград, среди которых M1 Music Awards в категории "Певица года", Best International Star, "Newsmaker года", Yuna 2019 в категории "Лучший эстрадный хит". А общее количество просмотров клипов на YouTube составило более 230 миллионов. Диджитальным прорывом стал клип "Попа как у Ким", который набрал 47 миллионов просмотров. Новый хит Elefante набрал 7 миллионов просмотров всего за 7 дней и почти неделю удерживал первое место в трендах YouTube.

Ранее мы также рассказали, что в райдере Насти Каменских.

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