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"Устала биться головой о стену": певица Алена Свиридова рассказала о депрессии

Российская певица вспомнила молодость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Певица Алена Свиридова
Певица Алена Свиридова
Фото: instagram.com/alenasviridova

14 августа культовая исполнительница 90-х Алена Свиридова отметила уже 57-й день рождения. Она родилась в украинском городе Керчь, но в раннем детстве с родителями переехала в Минск. Именно в Минске будущая звезда закончила школу и даже Минский педагогический институт. И сразу по окончании вуза талантливую девушку принял Минский драматический театр.

"Меня пригласили на главную роль в музыкальный спектакль, но через полгода случился этот концерт в Минске, где был Богдан Титомир, и куда меня тоже пригласили поучаствовать у него на разогреве. И, собственно говоря, после этого меня пригласили в Москву. Я упала в ноги нашему режиссеру, сказала: я понимаю, что я свинья, я всех подвожу, но отпустите меня, пожалуйста, в Москву" – вспоминает Алена.

Ее отпустили. Но уже скоро она горько пожалела и о своем решении, и о своем переезде. Еще такую молодую и амбициозную ее изо всех сил поглотила депрессия.

Алена Свиридова
Алена Свиридова
Фото: instagram.com/alenasviridova

"Я вдруг подумала: а может быть уже прекратить вот это какую-то войну? То есть ты делаешь, какую-то пишешь новую песню, ты приносишь ее на радио, и тебе говорят: не формат, тебе раз не формат, два не формат, три не формат, пять не формат. И в какой-то момент я понимаю, что я устала биться головой о стену", – призналась певица.

Вернуться в Минск и попроситься обратно в театр означало сдаться и унизить саму себя в глазах людей, которые в нее поверили.

"Я вернусь как уже? На щите, получается, понимаете, с поверженной головой. И вот этот момент, он, конечно, меня очень сильно пугал. Но потом, на удивление, как-то все быстро пошло в гору, и буквально за год, вот год я так помучилась, и потом вдруг выстрелила, как ракета просто, унеслась в небеса", – говорит Свиридова.

В 1994-м вышел клип на композицию "Розовый фламинго". А сама песня в течение года держалась в топе всех музыкальных чатов. Сам же альбом с одноименным названием принес Свиридовой колоссальный успех и всенародную любовь.

Смотрите клип на песню Алены Свиридовой "Розовый фламинго":

Напомним, ранее Алена Свиридова призналась, что "была не совсем вменяемой" относительно сына.

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