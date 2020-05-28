"Увидел отца в гробу, замер и убежал": Михаил Кукуюк о тяжелом воспоминании детства

Украинский актер убежал с похорон родного отца

Чувство юмора и грубость – именно эти качества украинского актера Михаила Кукуюка привлекают киноманов. Но за каждой его шуткой кроется драматизм жизни и глубина души. Актер в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" поделился болезненным воспоминаем из детства – Михаил убежал с похорон родного отца и не может поверить, что его больше нет.

Актер Михаил Кукуюк Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Он из актерской семьи. Его родители известны в родном Житомире – Народные артисты Украинской ССР Антонина Паламарчук и Петр Кукуюк. Когда папы не стало, Кукуюку было всего 8 лет. Боль от смерти была настолько невыносимой, что он по-детски отказывался верить в эту трагедию.

"Я убежал с похорон. И когда увидел большую толпу перед театром, я так посмотрел – о, отца пришли поздравить. Когда я зашел и увидел отца в гробу, замер и убежал. Я помню", – делится Михаил.

Смотрите полное интервью с Михаилом Кукуюком в этом видео:

Но эта потеря была не последней. Сейчас у него из родных не осталось никого: "Мне до сих пор не укладывается, что отец умер. И то, что мама и брат умерли. Брат погиб в Лондоне. Есть несколько вариантов обстоятельств его смерти. Мама ушла в 2011 году".

До этого актер и участник "Танців з зірками" Михаил Кукуюк откровенно рассказал об отношениях с молодой супругой Анастасией и признался, что благодарен ей.

"Мы оформили отношения в 2011 году. И мне кажется, что я ее знаю всю жизнь", – заявил актер.

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