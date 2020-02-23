Увидимся на "Танцях з зірками"? Jerry Heil прокомментировала поражение в Нацотборе на Евровидение-2020

В финале исполнительница заняла последнее место

В финале Нацотбора на "Евровидение-2020", который состоялся 22 февраля, молодая исполнительница Jerry Heil заняла последнее место. После конкурса авторка хита Vegan прокомментировала свое поражение и заговорила о "Танцах со звездами".

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

За победу в Национальном отборе на "Евровидение-2020" боролись 6 суперфиналистов: Jerry Heil, Krut, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod. По результатам судейского и зрительского голосования, победителем стала группа Go_A. А вот любимица публики Jerry Heil заняла последнее место.

Андрей Данилко, который был экспертом Нацотбора в этом году, раскритиковал Джерри, посчитав, что ее номер в финале совершенно не соответствует песне Vegan.

На своей станице в Instagram девушка разместила пост, в котором высказалась о своем участии в конкурсе. "Я действительно сделала выводы из этого чудесного жизненного урока. И основной вывод таков: Я просто выбрала не тот конкурс. Увидимся на танцах со звездами", – написала артистка.

INSTAGRAM

Фаны Jerry Heil поддержали ее теплыми комментариями, отметив, что не против увидеть ее в танцах. "Ждем на танцах!", "Какая же ты молодец! Возможно, конкурс и правда не твой", "Свою унікальність не змінюй ніколи! Ти крута! Я не веган, але вчора весь вечір співала", – пишут пользователи сети.

Смотрите эксклюзивное интервью с Jerry Heil:

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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