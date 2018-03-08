Уж очень откровенно: Дженнифер Лопес показала, в чем занимается спортом

Сегодня, 14:22

Американская певица часто любит демонстрировать на публику свое роскошное тело

 

Дженнифер Лопес. Фото: ostrnum.com
Дженнифер Лопес. Фото: ostrnum.com

Американская певица Дженнифер Лопес часто любит демонстрировать на публику свое роскошное тело.

Недавно женщина поделилась новым снимком в зеркале, где она сидит на стуле в коротком облегающем топе белоснежного цвета и обтягивающих лосинах с принтом в различные геометрические узоры.

Увидев своего кумира во всей красе, поклонники тут же принялись одарять певицу комплиментами и раз за разом повторять, что она имеет потрясающую физическую форму.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото топлес.

Американская модель решила порадовать поклонников, разместив пикантное фото в Instagram, на котором она прикрывает грудь руками и на каждом пальце у нее красуется кольцо. Заметим, что среди них есть и обручальное, ведь совсем недавно Эмили Ратаковски вышла замуж. Это стало неожиданностью для многих, так как церемония прошла тайно, в небольшом кругу друзей. Ее избранником стал продюсер Себастьян Бир-Макклард. Радостной новостью с поклонниками модель поделилась в Instagram-историях.

Также сообщалось, как Алла Костромичева опубликовала фото в бикини на пляже в Мексике

О том, почему так неожиданно и трагически погибла модель Иванна Смит, смотрите на видео ниже:
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Источник:

storinka.com.ua

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