"Ужасная ситуация": Полина Неня объяснила, почему до сих пор не вернула дочь

Экс-супруг ведущей отобрал у нее маленькую дочь

Полина Неня Фото: Facebook-страница Полины Нени

В прошлом году украинская ведущая и издатель Полина Неня рассказала о проблемах с бывшим мужем. Так, Юрий Чернецкий отобрал дочь и незаконно запрещает матери видеться с трехлетним ребенком. Полина Неня подала в суд на экс-супруга, однако мужчина умышленно затягивает процесс и не посещает судебные заседания.

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Судебные разбирательства продолжаются уже целый год, и Полина Неня в интервью Ольге Горбачевой призналась, что сдвиги в деле есть, однако даже в случае позитивного решения суда, ее бывший муж может подать апелляцию и не отдавать дочь. Ведущая также пожаловалась, что многие не понимают, зачем она сделала эту историю публичной, предполагая, что ее решение лежит на поверхности. Однако на самом деле никто и понятия не имеет, насколько эта ситуация ужасна.

"А почему она не поехала и не забрала ребенка до сих пор? Чего она устроила шоу? Почему она не пошла с полицией и полиция не забрала? Все думают, что они разбираются в этой теме. А как оказалось, ни я, никто в целом не понимает, насколько это ужасная и катастрофическая ситуация. Какая коллизия есть в нашем законодательстве. Ужас заключается в том, что если бы Юрий выхватил моего ребенка точно так же год назад, то я бы ее не видела уже целый год! Потому что я подала бы только в феврале, например, в суд, суд бы рассматривал, и потом решение суда. Но если кто-то будет наивно полагать, что решение суда тоже может решить эту ситуацию, то на самом деле нет. Потому что он может сразу же подать в Апелляционный суд, потом может быть Конституционный суд, то есть эта история не такая веселая, как может показаться. И ребенка забирать насильно, кому-то стрелять в ногу я лично не собираюсь. Потому что я понимаю, что через неделю точно так же могут выбить дверь мне, прострелить ногу и забрать ребенка. Этот процесс будет бесконечным. Единственный правильный путь – это законный путь", – заявила Неня.

Полина Неня с дочерью Фото: Facebook-страница Полины Нени

По словам Полины, после того, как она предала ситуацию огласке, почувствовала поддержку общества, дело стало продвигаться гораздо быстрее. "Теперь моя миссия – это привлекать внимание к этой проблеме", – считает девушка.

Неня также призналась, что еще до свадьбы и родов, она чувствовала негатив со стороны Юрий Чернецкого. Только тогда он был адресован другим людям: "Я видела его отношение к другим людям, и мне не всегда нравилось это".

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