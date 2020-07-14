"Уже не скрыть": жену MONATIK заподозрили в третьей беременности

Слухи спровоцировали новые фото Ирины

Супругу известного украинского певца MONATIK, который стал триумфатором YUNA-2020, Ирину Монатик подозревают в беременности. Поводом для догадок стали новые фото, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На новых снимках Ирина позирует в ярком летящем платье цвета фуксии.

"Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын", – подписала фото Ирина.

Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik 1/5

Некоторые подписчики Ирины отметили, что интересное положение супруги Дмитрия видно невооруженным глазом. Другие же утверждают, что виной всему фасон платья, который и создает иллюзию округлившегося животика.

"Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть", "Как цветочек! Летящий и легкий! Волшебная", "Что, правда будет малыш? Я подумала, что платье просто такое", "Лучший фотограф – это сын. Сыночек молодец", – написали подписчики Ирины в комментариях под фото.

Отметим, Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже девять лет. Пара воспитывает двоих сыновей: Платона и Даниила. Пока пара не комментировала догадки поклонников о скором прибавлении в семействе.

MONATIK показал лицо младшего сына Платона – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы.

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