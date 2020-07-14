Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Уже не скрыть": жену MONATIK заподозрили в третьей беременности

Сегодня, 10:10

Слухи спровоцировали новые фото Ирины

Супругу известного украинского певца MONATIK, который стал триумфатором YUNA-2020, Ирину Монатик подозревают в беременности. Поводом для догадок стали новые фото, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На новых снимках Ирина позирует в ярком летящем платье цвета фуксии.

"Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын", – подписала фото Ирина.

Ирина Монатик
Фото: instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик
Фото: instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик
Фото: instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик
Фото: instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик
Фото: instagram.com/irinamonatik
1/5

Некоторые подписчики Ирины отметили, что интересное положение супруги Дмитрия видно невооруженным глазом. Другие же утверждают, что виной всему фасон платья, который и создает иллюзию округлившегося животика.

"Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть", "Как цветочек! Летящий и легкий! Волшебная", "Что, правда будет малыш? Я подумала, что платье просто такое", "Лучший фотограф – это сын. Сыночек молодец", – написали подписчики Ирины в комментариях под фото.

Отметим, Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже девять лет. Пара воспитывает двоих сыновей: Платона и Даниила. Пока пара не комментировала догадки поклонников о скором прибавлении в семействе.

MONATIK показал лицо младшего сына Платона – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Мстителей" и "Дэдпула" Джош Бролин станет отцом в четвертый раз MONATIK отмечает пятую годовщину свадьбы: супруги трогательно поздравили друг друга "Животик, словно двойня": беременная Alyosha показала фото на последних сроках
беременность MONATIK
Реклама

Новости партнеров

Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом

Популярные статьи

Сегодня, 09:47Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Вчера, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

12 июляTravel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

12 июляПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

12 июляEvents

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июляEvents

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

11 июляFood

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

11 июляEvents

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять