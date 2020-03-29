"Уже просто все равно": Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем
Исполнительница могла потерять не только семью, но и группу
Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем и не лишилась группы. Исполнительница вспомнила о сложном периоде в откровенном интервью с популярной ведущей.
Напомним, что недавно The Hardkiss анонсировали свое первое шоу на НСК "Олимпийский". Примечательно, что часть суммы от проданных билетов коллектив отправит на благотворительность.
В беседе с Машей Ефросининой фронтвумен The Hardkiss рассказала, что однажды ее брак оказался под угрозой. Поклонники называют Юлю и Вала, которые вместе уже 11 лет, идеальной семьей, но в реальности творческая пара, как и все в отношениях, испытывает трудности.
Однажды супруги столкнулись с проблемой, которая едва не привела к разводу. "Нормальные люди такие четыре стрессовых направления в один период не сводят", – признается Юля, вспоминая, как они с Валом занимались новорожденным сыном, постройкой дома, а также записью альбома и организацией масштабного тура.
"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви", – вспоминает Санина.
По словам артистки, во время гастролей они с мужем все же смогли поговорить и найти выход из сложившейся ситуации.
"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", – подытожила Юля.
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