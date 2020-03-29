"Уже просто все равно": Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем

Исполнительница могла потерять не только семью, но и группу

Солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем и не лишилась группы. Исполнительница вспомнила о сложном периоде в откровенном интервью с популярной ведущей.

Напомним, что недавно The Hardkiss анонсировали свое первое шоу на НСК "Олимпийский". Примечательно, что часть суммы от проданных билетов коллектив отправит на благотворительность.

Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем Фото: instagram.com/val_hardkiss

В беседе с Машей Ефросининой фронтвумен The Hardkiss рассказала, что однажды ее брак оказался под угрозой. Поклонники называют Юлю и Вала, которые вместе уже 11 лет, идеальной семьей, но в реальности творческая пара, как и все в отношениях, испытывает трудности.

Однажды супруги столкнулись с проблемой, которая едва не привела к разводу. "Нормальные люди такие четыре стрессовых направления в один период не сводят", – признается Юля, вспоминая, как они с Валом занимались новорожденным сыном, постройкой дома, а также записью альбома и организацией масштабного тура.

Юлия Санина с мужем и сыном Фото: instagram.com/val_hardkiss

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви", – вспоминает Санина.

По словам артистки, во время гастролей они с мужем все же смогли поговорить и найти выход из сложившейся ситуации.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", – подытожила Юля.

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Недавно The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом на песню "Косатка".

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