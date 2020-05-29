Уже знаком с детьми: Слава Каминская впервые заговорила о своем новом мужчине

Жить вместе с возлюбленным певица пока не решается

После развода с хирургом Эдгаром Каминским солистка дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская встретила новую любовь. Артистка, которая недавно призналась, что несколько раз хотела покинуть группу, рассказала о своем возлюбленном. По словам Славы, мужчина частый гость в ее доме.

В июле прошлого года Слава и Эдгар Каминские развелись. Сперва никто из экс-возлюбленных не комментировал эту ситуацию, но вскоре Эдгар Каминский пролил свет на происходящее, опубликовав пост в Instagram.

О разводе Славы Каминской смотрите в сюжете:

Сейчас Слава Каминская состоит в новых отношениях, но личность избранника не раскрывает. В шоу "Слава +" звезда рассказала, что не живет вместе с возлюбленным, но мужчина уже знаком с ее детьми – 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой.

"Я не очень пока понимаю, как мне начать жить с ним. Перевозить детей в его пенаты – я не знаю, как это скажется на психике детей. Перевозить его в эту квартиру – это тоже будет странно. Поэтому, есть такие ловушки", – объяснила Каминская.

Читайте также: Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с Вишняковым

Она добавила, что у детей сложились хорошие отношения с ее избранником, однако для них он пока только "друг мамы": "У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый папа".

Тем временем Эдраг Каминский не скрывает свою новую девушку. Бывший муж Славы из "НЕАНГЕЛОВ" завел роман с арт-директором бренда Jean Gritsfeldt Ольгой Богатой.

Мы также писали, что Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем, чем спровоцировала слухи о том, что они снова вместе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться