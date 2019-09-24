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Сын Меган Маркл получил новое необычное имя

Местные жители прозвали Арчи Харрисона новым именем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Меган Маркл и принц Гарри в Африке
Фото: Getty Images

На днях королевская чета Меган Маркл, ее супруг принц Гарри и сын Арчи прилетели в Африку с официальным визитом. Герцогиня планирует за 10 дней заняться благотворительными делами, а также провести ряд встреч с местным населением.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Несмотря на то, что герцоги Сассекские так и не показали своего малыша африканским поклонникам, местное население не пожалело для маленького наследника престола подарков. Более того, Арчи Харрисону дали новое имя. По информации издания Town & Countr, годовалого сына экс-актрисы прозвали африканским именем Ntsika, что в переводе с языка банту означает "силовая колонна". А также подготовили для него черную футболку с его новым именем. Ко всему, одной из поклонниц герцогиня рассказала, как малыш перенес полет.

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"Он совсем не ворчит, но сильно устал, поэтому постоянно отсыпается", – призналась герцогиня.

А после этого ее супруг принц Гарри отметил, что сын уже получил массу впечатлений и ему нравится все, что происходит вокруг: "Сын был увлечен новым окружением и смотрел в окно, как завороженный, в частности, на Столовую гору".

Напомним, что недавно в честь выхода последнего финального сезона сериала "Форс-мажоры" коллега и экранный супруг Меган Маркл – актер Патрик Джей Адамс – поделился в Instagram ранее неопубликованными фото герцогини, которые были сделаны на съемочной площадке.

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