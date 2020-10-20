В белье и на каблуках: Бритни Спирс продолжает пугать публику эротическими танцами (видео)

Поклонники продолжают беспокоиться за психическое состояние звезды

Борющаяся за свою свободу и избавление от опеки отца Бритни Спирс уже который месяц пугает своих поклонников собственным поведением – то странные фото и подписи к ним опубликует, то видео нелепых танцев выложит.

И на этот раз поп-звезда постаралась на славу и напугала своих поклонников необычными движениями под песню Мадонны Justify My Love. Видео появилось в Instagram-профиле звезды.

"RED. P.S. Я обычно никогда не танцую, заплетая волосы в такой пучок. У меня не было резинки для волос, поэтому я буквально сотворила чудо без нее. Смотрите, получилось", – подписала видео Бритни.

INSTAGRAM

"Мне некомфортно смотреть на это", "Бритни, дорогая, с тобой все ок?", "Это пугает", – пишут подписчики Бритни.

Это далеко не первый случай, когда поклонники артистки в шоке. Она и раньше публиковала в Сети подобные ролики и фото.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами ее психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

В Сети уже давно началась акция в поддержку Спирс – ее поклонники считают, что семья Спирс насильно удерживает ее под контролем. Поводом для таких выводов как раз и стали странные фото и видео, на которых Бритни якобы зашифровала просьбы о помощи.

Кстати, недавно адвокат Бритни Спирс рассказал, в каком сейчас состоянии его подопечная. А еще, певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс.

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