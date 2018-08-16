В бикини и с женихом: как отдыхает в Майами звезда "Игры престолов"

Папарацци отыскали на отдыхе звезду сериала "Игра престолов" Софи Тернер

Софи Тернет. Фото: instagram.com/redcarpetmood

Британская актриса Софи Тернер, которая рассказала о жутком финале "Игры престолов", была запечатлена папарацци во время отдыха.

Софи Тернер на отдыхе Фото: instagram.com/redcarpetmood

Сейчас Софи вместе со своим бойфрендом, американским музыкантом, актером и участником группы DNCE Джо Джонасом проводит время в Майами. Там пара купается в бассейне, пьет коктейли и нежится на солнце. А в это время поклонники обоих активно обсуждают в соцсетях фигуру актрисы, надевшей раздельный купальник.

Софи Тернер на отдыхе Фото: instagram.com/redcarpetmood

Напомним, ранее 53-летняя голливудская звезда Элизабет Херли выложила в Instagram фотографию в купальнике, на которую в очередной раз обратили внимание все ее подписчики. На снимке Лиз запечатлена в слитном купальнике с глубоким декольте, который был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach. В нем звезда выглядит просто невероятно.

Также часто радует своих поклонников фотографиями в бикини Настя Каменских. На последних опубликованных снимках певица показала, как отдыхала в Италии.